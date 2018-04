Liebe Leser,

Gilead Sciences ist über lange Zeit ein Lieblingstitel an den Börsen gewesen. Nun bewegt sich der Titel in raueren Gewässern. Charttechniker meinen, dass sogar ein charttechnischer Abwärtstrend vorliege, der allerdings noch recht schwach ausgeprägt sei. Dabei haben die Werte immerhin in Höhe von etwa 60 Euro eine bedeutende Untergrenze erneut bestätigt. Dies kann der Boden und damit die Startrampe für erneut steigende Notierungen sein. Als Nächstes seien die Hürden bei 65 ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...