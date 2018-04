Die islamistische Söldner-Miliz ISIS nutzt die unübersichtliche Lage in Syrien zu verstärkten Kampfhandlungen.

INach Informationen britischer Militär-Kreise sind Verbände der Terror-Miliz ISIS im Osten Syriens dazu übergegangen, großangelegte Angriffe gegen pro-syrische Milizen auszuführen. Alleine in der Nacht vom 31. März zum 1. April wurden in und um die Stadt Albu Kamal in der Nähe der Grenze zum Irak bei einem ISIS-Angriff 19 pro-syrische Milizionäre getötet, so das Middle East Eye. Einem Bericht des US-Geheimdienstmagazins Foreign Policy zufolge hofft ISIS in Syrien und im Irak auf ein Comeback. Foreign Policy wörtlich: "Als Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Gruppe gab es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Angriffen, bei denen mindestens neun ...

