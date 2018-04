Volkswagen und der zum Rivalen Toyota gehörende japanische Lkw-Bauer Hino Motors erwägen angeblich eine umfassende Zusammenarbeit bei Nutzfahrzeugen. Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Donnerstag berichtete, beabsichtigten beide Konzerne die Aufnahme entsprechender Verhandlungen. Beide Unternehmen wollten noch am selben Tag vor die Presse treten. Ziel sei eine Kooperation bei Umwelttechnologien wie Elektrofahrzeugen, so das Blatt. Auch wolle man über eine Ergänzung der jeweiligen Absatz- und Produktionsnetzwerke sprechen. Volkswagen erhoffe sich davon, von Hino Motors starker Präsenz in Asien profitieren zu können, heiß es. Toyota, Volkswagen Erzrivale, ist zu 50,1 Prozent an Hino beteiligt./ln/DP/zb

