The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.04.2018

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0394905696 BASLER KT.BK 18-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0394905704 BASLER KT.BK 18-24 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0407809778 BQUE F.C.MTL 18/24 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2E4D75 BERLIN, LAND LSA18/21A502 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0GB5 BERLIN HYP AG IS116 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4S75 LB.HESS.-THR. IHS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4S91 LB.HESS.-THR. IHS 18/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MC5 LB.HESS.-THR.IS.04B/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MM4 LB.HESS.THR.CARRARA04M/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MW3 LB.HESS.-THR.IS.04C/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UH6 NORDLB GELDM.FRN 09/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UJ2 NORDLB GELDM.FRN 10/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US05964HAH84 BCO SANTANDER 18/23 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US26884UAE91 EPR PROPERTIES 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US698299BH68 PANAMA 18/50 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284G23 US TREASURY 2021 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1788972765 CT.BK.SAV.BKS 18/21FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1807492688 SUMIT.MITSUI 18/20 FLR BD02 BON EUR N

CA COQA XFRA AU0000005001 COPPER MOUNT.MIN. CDI EQ00 EQU EUR N

CA C5W XFRA AU0000006934 NEW WORLD COBALT EQ00 EQU EUR N

CA IBC8 XFRA IE00BDZVHF28 ISHSII-EO STOXX50 X-F.EOD EQ00 EQU EUR Y

CA 3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD EQ01 EQU EUR N

CA 3G8B XFRA CA3808957060 GOLDEN DAWN MINERALS EQ01 EQU EUR N

CA 317A XFRA CA86083Q1019 STINGRAY DIGITAL GR. INC EQ01 EQU EUR N