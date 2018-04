FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA AU000000LFR3 LONGFORD RES LTD

3QO XFRA US9896961094 ZION OIL + GAS INC.DL-,01

XFRA US53071M1045 LIBERTY INTERACTIVE.QVC.A

XFRA DE000A2G83P7 MTU AERO ENGINES NEUE NA

XFRA CA3808956070 GOLDEN DAWN MINERALS

U1B XFRA GB0006928617 UNITE GROUP PLC LS-,25

OBH XFRA CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1

R6N XFRA BE0003720340 RETAIL ESTATES

XFRA AU000000AOH9 ALTONA MINING LTD

0SGA XFRA US8257242060 SIBANYE GOLD SPONS.ADR

9SB XFRA CA7840531007 SCYTHIAN BIOSCIENCES CORP