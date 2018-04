NEW YORK (Dow Jones)--Der Computerhersteller HP hat seinen Marktanteil im ersten Quartal gesteigert, während Apple nach einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens International Data Corp (IDC) in einem stagnierenden Markt weniger absetzte. Es seien branchen- und weltweit 60,4 Millionen Einheiten verkauft worden, teilte IDC mit. Das sei besser als erwartet gewesen.

HP habe dabei seinen Absatz zum Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 13,7 Millionen Einheiten gesteigert. Apple sei auf 4 Millionen Stück gekommen, ein Rückgang um 4,8 Prozent. Damit sei der Anteil von HP am PC-Markt auf 22,6 von 21,7 Prozent im Vorjahreszeitraum gestiegen. Apple habe nur noch 6,6 Prozent der verkauften PC gestellt, nach 7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Wettbewerber Dell schaffte mit einem Plus von 6,4 Prozent auf 10,2 Millionen Einheiten das größte Wachstum.

Während IDC den PC-Markt unverändert sieht, kamen die Marktforscher von Gartner zu dem anderen Ergebnis: Sie wollen beobachtet haben, dass der Markt um 1,4 Prozent geschrumpft ist. Während IDC davon sprach, dass der Markt damit das dritte Quartal in Folge stagniere, bemerkte Gartner, es handele sich um das vierzehnte Quartal mit einem rückläufigen Trend in Folge. Gartner sieht vor allem in einem Rückgang in China um 5,7 Prozent einen Grund für den weltweit schwächeren PC-Markt.

Auch ansonsten hat Gartner eine leicht andere Sicht als IDC: So sieht Gartner beispielsweise den Apple-Marktanteil im ersten Quartal auf 6,9 von 6,7 Prozent steigen. IDC hatte dagegen von einem rückläufigen Marktanteil berichtet.

