Tele Columbus AG kündigt Nachfolger für den Finanzvorstand an DGAP-Ad-hoc: Tele Columbus AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Tele Columbus AG kündigt Nachfolger für den Finanzvorstand an 12.04.2018 / 07:56 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Tele Columbus AG kündigt Nachfolger für den Finanzvorstand an Berlin, 12. April 2018. Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17) gibt eine Änderung im Vorstand bekannt: Frank Posnanski (51), seit 1. September 2011 Chief Financial Officer (CFO) der Tele Columbus Gruppe und seit 12. September 2014 Mitglied des Vorstands der Tele Columbus AG, wird das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 15. Juli 2018 verlassen. Seine Nachfolge als CFO und Mitglied des Vorstands übernimmt zu diesem Datum Eike Walters (39), der seit November 2007 bei der Tele Columbus Gruppe tätig ist und seit April 2014 als Director Controlling die kaufmännische Steuerung sowie die Leitung strategischer Unternehmensprojekte verantwortet. Eike Walters wird in seiner neuen Funktion als CFO gemeinsam mit CEO Timm Degenhardt die Konsolidierung der laufenden Integrations- und Migrationsprozesse vorantreiben und die Umsetzung der Unternehmensstrategie sicherstellen. Über die Tele Columbus AG Die Tele Columbus Gruppe ist mit rund 3,6 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrierdienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht. Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet. Kontakt: Silke Bernhardt Unternehmenskommunikation Telefon +49 (30) 3388 4177 Telefax +49 (30) 3388 9 1999 presse@telecolumbus.de www.telecolumbus.com 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Tele Columbus AG Kaiserin-Augusta-Allee 108 10553 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 3388 4177 Fax: +49 (0)30 3388 9 1999 E-Mail: silke.bernhardt@pyur.com Internet: www.telecolumbus.com ISIN: DE000TCAG172 WKN: TCAG17 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673735 12.04.2018 CET/CEST

