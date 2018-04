DO & CO Aktiengesellschaft: DGAP-Ad-hoc: DO & CO Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Vertrag DO & CO Aktiengesellschaft: 12.04.2018 / 08:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt bekannt, dass sie die internationale Ausschreibung betreffend der Erbringung von Catering Leistungen für die Austrian Airlines in Österreich gewonnen hat. Die neue Vereinbarung beginnt mit 1.1.2019 und wurde für die Dauer von 3 Jahren, mit einer weiteren Verlängerungsmöglichkeit für zusätzliche 3 Jahre, abgeschlossen. Kontakt: Mag. Daniela Schrenk Group Legal Department 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Telefon: +43 (1) 535 0644 1010 Fax: +43 (1) 74000-1089 E-Mail: investor.relations@doco.com Internet: www.doco.com ISIN: AT0000818802 WKN: 81880 Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wien (Amtlicher Handel / Official Market) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673769 12.04.2018 CET/CEST

