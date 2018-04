va-Q-tec: Voraussetzungen für weiteres Wachstum 2018 geschaffen DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis va-Q-tec: Voraussetzungen für weiteres Wachstum 2018 geschaffen 12.04.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. va-Q-tec: Voraussetzungen für weiteres Wachstum 2018 geschaffen - Umsatz- und Ergebniswachstum 2017 bestätigt - Container- und Boxenflotte sowie Netzwerkstationen 2017 weltweit weiter ausgebaut - Expansion der Kapazitäten an den Standorten Würzburg und Kölleda vorangetrieben - Weitere Tochtergesellschaften in der Schweiz und Japan sowie neue US-Niederlassung im Zuge der zunehmenden Internationalisierung - Investitionen in Vermietgeschäft, Internationalisierung und zusätzliche Kapazitäten bilden gute Basis für weiteres Wachstum - Prognose 2018: Umsatz zwischen 56 und 63 Mio. EUR bei starkem EBITDA-Wachstum Würzburg, 12. April 2018. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), ein technologisch führender Anbieter hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und Kühlkettenlogistik, veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2017. Dabei bestätigen die Würzburger das starke Umsatzwachstum von 32% auf 46,9 Mio. EUR (Vorjahr: 35,5 Mio. EUR). Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte va-Q-tec einen Anstieg um 4% auf 7,2 Mio. EUR (Vorjahr: 7,0 Mio. EUR (bereinigt)). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13% (Vorjahr: 16% (bereinigt)). Das Umsatzwachstum 2017 ist insbesondere auf ein sehr starkes Produktgeschäft und ein starkes Dienstleistungsgeschäft zurückzuführen. Ersteres profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach Hochleistungsdämmung für Kühlgeräte und Warmwasserspeicher. Im starken Dienstleistungsgeschäft, das die Vermietung von Thermocontainern und Thermoboxen umfasst, zahlten sich die positive Entwicklung der Containervermietungen der UK-Tochtergesellschaft und das weiterhin erfolgreiche Boxenvermietgeschäft aus. Dr. Joachim Kuhn, Gründer und Vorstandsvorsitzender (CEO) der va-Q-tec AG, kommentiert: "2017 war ein sehr gutes Jahr für uns. Unsere Produkte und Services werden von Branchengrößen weltweit stark nachgefragt. Gleichzeitig sehen wir den Einsatz der Vakuumtechnologie erst ganz am Anfang. Deshalb haben wir 2017 auch intensiv in den Ausbau unsere Container- und Boxenflotten, die Internationalisierung der Geschäftsaktivitäten sowie in zusätzliche Kapazitäten investiert. Wir sehen uns damit ausgezeichnet gerüstet, um unsere Wachstumsstory mittel- und langfristig fortsetzen zu können." So hat va-Q-tec 2017 im globalen Servicegeschäft ("Serviced Rental") die Containerflotte planmäßig um 50% weiter auf nunmehr ca. 1.500 Container ausgebaut. Damit verfügt va-Q-tec bereits heute über die größte Flotte an High-Performance-Thermo-Containern dieser Art weltweit. Um die stetig steigende Nachfrage bedienen zu können, soll die Flotte 2018 um weitere 500 Stück auf insgesamt 2.000 Container aufgestockt werden. Daneben investierte va-Q-tec auch in zusätzliche Thermo-Boxen. Neue Netzwerkstationen wurden zudem in Japan, Indien, Australien und Italien eröffnet, womit Kunden den Service von va-Q-tec mittlerweile an 25 Stationen weltweit nutzen können. Umfangreiche Partnerschaften wurden mit weiteren namhaften Airlines wie der Lufthansa oder TAP geschlossen, wodurch va-Q-tec die weltweite Verfügbarkeit der Mietcontainer für Pharma-Kunden weiter erhöht. Um die Wachstumschancen weltweit konsequent nutzen zu können, wurden 2017 mit der Gründung von Tochtergesellschaften in der Schweiz und Japan sowie einer neuen Niederlassung in den USA va-Q-tec wichtige Meilensteine erreicht. In der Schweiz erfolgt mit der neuen Tochtergesellschaft der Startschuss für die strategische Partnerschaft mit der Schweizerischen Post, die zukünftig nicht nur Boxen von va-Q-tec nutzt, sondern zusätzlich auch auf die ausgeprägte Technologie- und Prozesserfahrung der va-Q-tec bei temperaturgeführten Transporten für pharmazeutische Produkte zurückgreift. Mit der Tochtergesellschaft in Japan stärkt das Unternehmen seine Präsenz in der Wachstumsregion Asien-Pazifik, während das US-Fulfillment Center in Langhorne, Pennsylvania ideal zu Philadelphia, New York und Boston und deren renommierten Biotechnologie-, Healthcare- und Pharmazentren liegt. Zukünftig werden damit die Montage von Thermoboxen und der Vertrieb aller va-Q-tec Produkte und Dienstleistungen für den nordamerikanischen Markt lokal erfolgen. Zusätzlich wurde 2017 in eine neue Produktions- und Logistikzentrale sowie Maschinen- und Anlagenkapazitäten investiert. So wurden neben der Zusammenlegung mehrerer Teilstandorte in Würzburg auch weitere Kapazitäten und Flächen geschaffen. Mit der Zusammenführung der Teilstandorte sind Synergieeffekte und deutliche Effizienzsteigerungen in den betrieblichen Abläufen verbunden. Das neue Areal bietet durch eine gute Infrastruktur zudem optimale Voraussetzungen für die Logistik sowie weitere Expansionsmöglichkeiten. Am zweiten deutschen Standort in Kölleda, Thüringen, wurde 2017 mit einem großangelegten Neubau begonnen. va-Q-tec fertigt mittlerweile mehr als 75% aller produzierten Teile am Standort in Thüringen, insbesondere größere Serien. Die Inbetriebnahme des Neubaus in Kölleda ist für das zweite Quartal 2018 geplant. Angesichts der positiven Aussichten und den getätigten Investitionen, erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzern-Umsatz in Höhe von 56 bis 63 Mio. EUR. Für das EBITDA 2018 erwartet va-Q-tec starkes Wachstum gegenüber dem Vorjahr, dies aufgrund operativer Skaleneffekte und eines veränderten Produktmix mit einem erhöhten Anteil Dienstleistungen mit höherer Marge. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 ist ab heute auf der Internetseite ir.va-q-tec.com verfügbar. Finanzkennzahlen 2017 im Jahresvergleich in TEUR falls nicht anders angegeben 2017 2016 Delta Umsatz 46.926 35.529 +32% EBITDA (IFRS) 7.210 5.216 +38% EBITDA-Marge (IFRS) 13%% 12% EBITDA (im Vorjahr bereinigt)* 7.210 6.954 +4% EBITDA-Marge (im Vorjahr bereinigt)* 13% 16% Eigenkapitalquote 55% 64% Mitarbeiteranzahl im Jahresdurchschnitt 358 267 *Bereinigt um einmalige Aufwendungen für den Börsengang. +++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telefon: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 Email: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der Kühlkettenlogistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com 12.04.2018

