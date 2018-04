HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 / Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie vorgesehen DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 / Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie vorgesehen 12.04.2018 / 08:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HELMA Eigenheimbau AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2017 / Erhöhung der Dividende um 27 % auf 1,40 EUR je Aktie vorgesehen Lehrte, 12. April 2018 - Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht und bestätigt darin die am 15. März 2018 in einer Corporate News bekannt gegebenen Vorabzahlen. Neben einer detaillierten Darstellung der Geschäftsentwicklung enthält der Geschäftsbericht unter anderem auch eine ausführliche Erläuterung des mittelfristigen Umsatzpotenzials der einzelnen Konzerngesellschaften. Während im Baudienstleistungsgeschäft der HELMA Eigenheimbau AG, in welchem keine eigenen Grundstücke benötigt werden, ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von über 100 Mio. EUR pro Jahr gesehen wird, definiert sich das Potenzial der im Bauträgergeschäft tätigen Tochtergesellschaften über die bereits gesicherten Projektgrundstücke. So bietet die aktuelle Grundstückpipeline der HELMA Wohnungsbau GmbH und HELMA Ferienimmobilien GmbH die Möglichkeit für die Errichtung von insgesamt rund 3.000 Einheiten. Hieraus ergibt sich ein Umsatzpotenzial von rund 1,2 Mrd. EUR, von welchem ein Großteil innerhalb der nächsten fünf Jahre realisiert werden kann. Darüber hinaus ist auch zukünftig geplant, weitere attraktive Grundstücke mit dem Ziel der profitablen Geschäftsausweitung zu erwerben. Die detaillierte Darstellung der Umsatzpotenziale der Konzern-Gesellschaften sowie die Prognose des für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 erwarteten Konzern-EBT sind dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen. Der vollständige Geschäftsbericht 2017 der HELMA Eigenheimbau AG steht auf der IR-Website www.ir.helma.de sowie unter folgendem Direktlink zum Download bereit: http://ir.helma.de/download/companies/helmaeigenheimbau/Annual%20Reports/DE000A0EQ578-JA-2017-EQ-D-00.pdf Dividende von 1,40 EUR je Aktie vorgesehen: Für das Geschäftsjahr 2017 weist die HELMA Eigenheimbau AG im Einzelabschluss nach HGB einen Jahresüberschuss und Bilanzgewinn von 16,3 Mio. EUR (Vj: 9,9 Mio. EUR) aus. Die Gesellschaft plant auf der Basis der weiterhin positiven Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2017 eine Dividendenerhöhung um rund 27 % auf 1,40 EUR je Aktie. In seiner Sitzung vom 28. März 2018 stimmte der Aufsichtsrat nach Feststellung des Jahresabschlusses der HELMA Eigenheimbau AG zum 31. Dezember 2017 und der Billigung des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 der Empfehlung des Vorstands zu, der Hauptversammlung am 06. Juli 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 1,40 EUR (Vj: 1,10 EUR) je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Die Dividendenpolitik der HELMA Eigenheimbau AG ist auf eine hohe Kontinuität ausgerichtet und sieht daher auch zukünftig eine Ausschüttungsquote der seitens der Muttergesellschaft erzielten Jahresüberschüsse in Höhe von mindestens 25 % bis maximal 50 % vor. Mindestens die Hälfte der Gewinne wird die Gesellschaft somit auch zukünftig in das weitere Unternehmenswachstum investieren. Über die HELMA Eigenheimbau AG: Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. IR-Kontakt: Gerrit Janssen, Finanzvorstand Tel.: +49 (0)5132 8850 345 E-Mail: ir@helma.de 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG Zum Meersefeld 4 31275 Lehrte Deutschland Telefon: +49 (0)5132/8850-0 Fax: +49 (0)5132/8850-111 E-Mail: info@helma.de Internet: www.helma.de ISIN: DE000A0EQ578 WKN: A0EQ57 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673581 12.04.2018

ISIN DE000A0EQ578

AXC0093 2018-04-12/08:55