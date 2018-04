m-u-t AG: Vorstandsvertrag Maik Müller vorzeitig um 5 Jahre verlängert DGAP-News: m-u-t AG / Schlagwort(e): Personalie m-u-t AG: Vorstandsvertrag Maik Müller vorzeitig um 5 Jahre verlängert 12.04.2018 / 09:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. m-u-t: Vorstandsvertrag Maik Müller vorzeitig um 5 Jahre verlängert Wedel (Holst.), 12.04.2018 Der Aufsichtsrat der m-u-t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik hat den laufenden Vorstandsvertrag des Vorstandsmitglieds Maik Müller vorzeitig bis zum 31.12.2023 um weitere 5 Jahre verlängert. Der Vorstandsvertrag des Vorstandsmitglieds Fabian Peters wurde im Vorjahr verlängert und hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Aus Sicht des Aufsichtsrats hat die Gesellschaft mit dieser Maßnahme das Vertrauen in das sowohl operativ als auch am Kapitalmarkt sehr erfolgreich agierende Vorstandsduo Fabian Peters und Maik Müller unterstrichen und die Kontinuität in der Unternehmensführung für die kommenden Geschäftsjahre nachhaltig gewährleistet. m-u-t AG Am Marienhof 2 D - 22880 Wedel www.mut.ag Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 info@fischer-relations.de 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673821 12.04.2018

ISIN DE000A0MSN11

AXC0097 2018-04-12/09:02