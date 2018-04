Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Duma schließen die USA eine Militäraktion gegen die syrische Führung nicht aus. "Eine bedeutende Entscheidung werde folgen", so der amerikanische Präsident Donald Trump. Und das, nachdem sich die Aufregungen um den drohenden Handelsstreit zwischen China und den USA gerade wieder etwas gelegt haben.Und was ist eigentlich aus der Euro-Krise geworden? Viele Euro-Länder sitzen noch auf gewaltigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...