Die Beteiligungsgesellschaft MBB SE (ISIN: DE000A0ETBQ4) will ihren Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie sowie eine Sonderdividende in gleicher Höhe ausschütten, so dass insgesamt 1,32 Euro ausgeschüttet werden. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 84,19 Euro entspricht dies einer Dividendenrendite von 0,78 Prozent (ohne Sonderdividende). Im Vorjahr wurde eine Dividende von 0,61 Euro und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...