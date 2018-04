IRW-PRESS: Cruz Cobalt Corp.: Cruz Cobalt Corp. vergrößert Grundbesitz im Kobaltcamp in Ontario deutlich

12. April 2018 - Cruz Cobalt Corp. (CUZ-TSXv, BKTPF-OTCBB, A2DMG8--FWB) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz rund um die Ortschaft Cobalt (Ontario) strategisch erweitert hat. 305 neue Konzessionseinheiten (Parzellen) wurden erworben. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in der wachsenden Kobaltregion in Ontario.

Am 14. Februar 2018 vergrößerte das Unternehmen seinen Grundbesitz in der Kobaltregion in Ontario. Der Grundbesitz grenzt an das Kobaltprojekt Lorraine von Cruz an, das nun eine Grundfläche von 10.556 Acres in direkter Nachbarschaft zum Projekt von First Cobalt Corp. (FCC-TSX.V) in der Nähe der Stadt Cobalt in Ontario aufweist.

James Nelson, President von Cruz, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Grundbesitz im Kobaltcamp in Ontario vergrößern konnten. Wir sind einer der größten Grundbesitzer in der Region. Die Kobaltpreise zeigen sich weiterhin stark und haben im vergangenen Monat mit über 43 Dollar pro Pfund ein 10-Jahres-Hoch erreicht. Jüngsten Berichten zufolge bemüht sich Apple (AAPL-NASDAQ) außerdem darum, die direkte Versorgung mit Kobalt für die Batterien in seinen Produkten sicherzustellen. Das Kobaltangebot aus ethischen Quellen außerhalb der Demokratischen Republik Kongo ist knapp und ein neues Angebot würde von Abnehmern - wie etwa sämtlichen Automobilfirmen und Mobiltelefonherstellern - begrüßt werden. Der Bedarf nach Batteriemetallen scheint am Anfang eines langfristigen Superzyklus zu stehen und Cruz hat sich frühzeitig positioniert, um von diesem Boom zu profitieren. Cruz ist finanziell stark aufgestellt und wir planen, diese Mittel 2018 offensiv und strategisch einzusetzen.

Vor Kurzem (22. Januar 2018) erweiterte Cruz den Grundbesitz beim Kobaltprojekt Purcell von 671 Acres auf 11.821 Acres und vereinte damit zwei bislang separate Konzessionen bei Purcell in einem deutlich größeren zusammenhängenden Konzessionsgebiet. Am 16. Januar 2018 vergrößerte das Unternehmen außerdem seinen Grundbesitz beim Kobaltprojekt War Eagle in BC. Cruz hält nun 100 % der Anteile an 15.219 Acres bei War Eagle. Cruz führte vor Kurzem Flugmessungen über den Kobaltprojekten War Eagle und Purcell in BC durch und entdeckte dabei ausgeprägte Anomalien der magnetischen Feldstärke (am 19. Januar 2018 bekannt gegeben). Die Geschäftsleitung arbeitet jetzt verstärkt an der Weiterentwicklung dieser beiden Kobaltkonzessionen.

Zurzeit hat Cruz neun Kobaltprojekte in Nordamerika: fünf in Ontario, zwei in British Columbia, eines in Idaho und eines in Montana. Die fünf verschiedenen Kobaltkonzessionen in Ontario befinden sich allesamt in der Nähe der Ortschaft Cobalt. Cruz ist einer der größten Grundbesitzer in diesem aufstrebenden Kobaltgebiet. Zu den Projekten des Unternehmens in Ontario gehören die 1.265 Acres große Kobaltkonzession Coleman, die 900 Acres große Kobaltkonzession Johnson, das 4.980 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Hector, das 1.580 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Bucke und jetzt das 10.556 Acres große Kobaltprojekt Lorraine. Die Projekte des Unternehmens in BC beinhalten das 15.219 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet War Eagle und das 11.821 Acres große Kobaltkonzessionsgebiet Purcell. Zu den Projekten des Unternehmens in den USA gehören die 1.940 Acres große Konzession Chicken Hawk und die 880 Acres umfassende Konzession Idaho Star. Diese neuen Konzessionseinheiten wurden über die Website von MLAS erworben. Unsere Karten und die genaue Grundfläche werden aktualisiert, sobald sie auf der MLAS-Website verfügbar sind.

