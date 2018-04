Bad Marienberg - Der Vorstand der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) (die "Gesellschaft") hat heute mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen im Gesamtnennbetrag von EUR 75 Mio. und einer Erweiterungsoption von bis zu EUR 25 Mio. (die "Wandelanleihen") zu begeben, die in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in existierende eigene Aktien derselben Gattung wie die Neuen Aktien wandelbar sind, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...