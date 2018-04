Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Uniper auf "Reduce" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Aus der geplanten Neuordnung des deutschen Energiemarktes durch den Tausch von Vermögenswerten dürfte Eon als am besten positioniertes Sektorunternehmen hervorgehen, schrieb Analyst Ingo Becker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Kraftwerksbetreiber Uniper, von dem sich der Eon-Konzern mittlerweile vollständig trennte, habe hingegen die negativsten Aussichten. Anleger sollten deshalb die Uniper-Papiere meiden, empfahl er./edh/tih Datum der Analyse: 12.04.2018

ISIN: DE000UNSE018