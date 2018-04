Hecla Mining Company gab gestern die vorläufigen Ergebnisse der Gold- und Silberproduktion für das erste Quartal 2018 bekannt.



Insgesamt wurden im ersten Quartal des Jahres 2,5 Millionen Unzen Silber und 57.808 Unzen Gold produziert. Die Blei- und Zinkproduktion betrug jeweils 5.627 und 15.211 Tonnen. Dies entsprach unterm Strich einer Produktion von 10,7 Millionen Unzen Silberäquivalent oder 134.903 Goldäquivalent.



Im ersten Quartal schloss das Unternehmen eine Vereinbarung, um Klondex Mines Ltd. mit drei hochgradigen Goldminen in Nevada zu übernehmen und somit potentielle 162.00 Unzen jährliche Goldäquivalentproduktion hinzuzugewinnen. Weiterhin erhielt Hecla Investitionen von Ressources Quebec, einer Tochtergesellschaft von Investissement Québec, in Höhe von 31,6 Millionen Dollar.



Zum Stand vom 31. März 2018 besaß das Unternehmen Bargeld und kurzfristige Investitionen im Wert von ungefähr 245 Millionen Dollar; ein Anstieg von etwa 32 Millionen Dollar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



