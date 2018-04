Die für 600 Mio. US-Dollar am BASF-Standort in Freeport errichtete Anlage nutzt Wasserstoff, welcher als Nebenprodukt in anderen petrochemischen Prozessen nahegelegener Anlagen anfällt. Damit entfällt der in anderen Ammoniak-Anlagen verbreitete Schritt, Wasserstoff aus Erdgas zu gewinnen. Dies senkt Investitions- und Wartungskosten. Mit dem Bau der Anlage hatten die Partner 2015 begonnen.

Die Kapazität der Anlage beträgt 750.000 t/a. An dem Betrieb Yara Freeport LLC hält Yara 68 % und BASF 32 %. Beide Betreiber erhalten Ammoniak ...

