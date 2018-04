Seit Anfang März ist für Barrick-Gold-Aktionäre ein vergleichsweise ungewohntes Bild zu beobachten - der Aktienkurs des Gold-und Kupferproduzenten steigt nämlich. Was zunächst kaum merklich vonstatten ging, hat mittlerweile an Beständigkeit und Nachhaltigkeit gewonnen. Zaubert die Aktie tatsächlich ein kleines Comeback auf das Börsenparkett? Bereits in unserer Kommentierung vom 18.03. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...