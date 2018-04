Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Takkt von 23,50 auf 20,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Infolge eines vorsichtigen Ausblicks seien die Aktien des Büromöbel-Händlers deutlich gefallen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Herausforderungen in den USA und den Investitionen in die Digitalisierung sei es aber dennoch zu früh, um bei den Papieren zuzugreifen./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

