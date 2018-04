Die Zinswende in Europa ist noch nicht wirklich in Sicht. Dementsprechend bietet der Immobilienmarkt immer noch viele Chancen für Anleger. Diese will auch Eyemaxx Real Estate nutzen und begibt zur Wachstumsfinanzierung (vor allem Wohn- und Gewerbeimmobilien) eine neue Anleihe. Der Bond (Anleihe 2018/13; ISIN: DE000A2GSSP3) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet einen Kupon von 5,5% im Jahr. Gezahlt wird im Halbjahresrhythmus. Das Unternehmen will bis zu 30 Mio. Euro bei Anlegern einsammeln.

