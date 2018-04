PUMA SE: PUMA gibt vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt und hebt Prognose für das Geschäftsjahr leicht an DGAP-Ad-hoc: PUMA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung PUMA SE: PUMA gibt vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt und hebt Prognose für das Geschäftsjahr leicht an 12.04.2018 / 11:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PUMA gibt vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt und hebt Prognose für das Geschäftsjahr leicht an Herzogenaurach, 12. April 2018 - PUMA SE veröffentlicht vorläufige Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2018 und passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Im ersten Quartal 2018 stiegen die konsolidierten Umsätze währungsbereinigt um circa 21% (circa 12% in der Berichtswährung Euro) auf EUR 1.131 Millionen verglichen mit EUR 1.005 Millionen im ersten Quartal des letzten Jahres. Das operative Ergebnis (EBIT) im ersten Quartal 2018 stieg auf circa EUR112 Millionen (Q1 2017: EUR 70 Millionen). Die Umsätze und die Profitabilität sind im ersten Quartal zwar stark angestiegen. Allerdings haben sich jedoch kürzlich diverse Unsicherheiten in unserem Geschäftsumfeld entwickelt, wie nachteilige und volatile Wechselkurse, politische Instabilitäten und die unsicheren Handelsbeziehungen zwischen USA und China. Deshalb passen wir die Prognose für das Gesamtjahr 2018 nur leicht an. PUMA erwartet nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg zwischen 10% und 12% (bisherige Prognose: währungsbereinigter Umsatzanstieg von rund 10%) und ein operatives Ergebnis (EBIT) in einer Bandbreite zwischen EUR 310 Millionen und EUR 330 Millionen (bisherige Prognose: Bandbreite zwischen EUR 305 Millionen und EUR 325 Millionen). Das Management erwartet weiterhin eine deutliche Verbesserung des Konzerngewinns für das Gesamtjahr 2018. Die vollständigen Geschäftsergebnisse für das erste Quartal 2018 wird PUMA am 24. April 2018 veröffentlichen. Pressekontakt: Kerstin Neuber - Head of Corporate Communications - PUMA SE - +49 9132 81 2984 - Kerstin.Neuber@PUMA.com Investor Relations: Johan-Philip Kuhlo - Head of Investor Relations - PUMA SE - +49 9132 81 2589 - investor-relations@PUMA.com 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA Way 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: +49 9132 81 0 Fax: +49 9132 81 2246 E-Mail: investor-relations@puma.com Internet: www.puma.com ISIN: DE0006969603 WKN: 696960 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673931 12.04.2018 CET/CEST

ISIN DE0006969603

AXC0165 2018-04-12/11:53