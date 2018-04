Die Commerzbank hat die Einstufung für Compugroup nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Aussagen von Finanzvorstand Christian Teig entsprächen ihren Erwartungen und untermauerten ihre positive Einschätzung des Softwareanbieters, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markteinführung der Telematik-Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte gehe demnach planmäßig voran. Wettbewerbsrechtliche Aspekte beinhalteten weiter die größte kurzfristige Unsicherheit, was dem Management aber keine großen Sorgen mache./gl/tih Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0005437305