Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

der DAX hatte am Dienstag eine große Kurslücke im Stundenchart gerissen und war zwischenzeitlich über die Marke von 12.400 Punkten angestiegen. Die Euphorie hielt aber nicht lange an. Inzwischen hat der Index wieder korrigiert und die Kurslücke um 12.260 Punkte geschlossen.

Heute zeigt sich der Index bislang sehr bewegungsarm und pendelt in einer engen Range hin und her. Solange die Unterstützung bei 12.260 Punkten gehalten wird, steht einer Fortsetzung der Erholung in Richtung Oberseite wenig im Weg. Erneut könnte sich der DAX also in den Kursbereich um 12.400 Punkte bzw. direkt an das Zwischenhoch bei 12.428 Punkten aufmachen.

Fällt der Index dagegen per Stundenschlusskurs unter 12.260 Punkten, dürften die Bären kurzfristig am Ruder bleiben und zumindest die Marke von 12.200 Punkten ansteuern. Dort verläuft auch der EMA200 Stunde. Ein Bruch dieser Marke sollte Folgeverkäufe auf 12.150 Punkte auslösen, tendenziell auch deutlich tiefer. Denn bis unter 12.000 Punkte klafft die nächste Kurslücke im Chart.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2018 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Das Gap ist zu! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).