Die Gamingbranche entwickelt sich mehr und mehr zum Megatrend. Die Aktien von Activision Blizzard, Electronic Arts und Nvidia haben sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Michael Proffe von Proffe Invest Inc. sieht für die Zukunft noch jede Menge Wachstumspotenzial. Gerade aktuell bieten sich seiner Meinung nach ausgezeichnete Einstiegsmöglichkeiten. Der Trendfolger geht für die Aktie von Electronic Arts von jährlichen Zuwachsraten zwischen 40 und 60 Prozent aus. Was Proffe so optimistisch macht, erfahren Sie im folgenden Video.