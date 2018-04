Fielmann AG stellt Weichen für die Zukunft, ernennt Marc Fielmann zum weiteren Vorstandsvorsitzenden DGAP-Ad-hoc: Fielmann AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Fielmann AG stellt Weichen für die Zukunft, ernennt Marc Fielmann zum weiteren Vorstandsvorsitzenden 12.04.2018 / 13:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 12. April 2018 das Vorstandsmitglied Marc Fielmann neben Günther Fielmann zum weiteren Vorstandsvorsitzenden ernannt (§ 84 Abs. 2 AktG), so dass künftig zwei Vorstandsvorsitzende die Fielmann AG leiten werden (Doppelspitze). Zugleich wurde der Vorstandsvertrag von Herrn Marc Fielmann um weitere drei Jahre verlängert. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde beauftragt, die Vergütung der beiden Vorstandvorsitzenden so anzupassen, dass sich die Gesamtvergütung des Vorstands durch die Doppelspitze nicht erhöht. Die Geschäftsordnung des Vorstands der Fielmann AG wurde entsprechend angepasst. Günther Fielmann verantwortet weiterhin die strategischen Entscheidungen und behält die Richtlinienkompetenz, Marc Fielmann wird die Leitung der operativen Geschäftsführung der Fielmann AG übernehmen. Mit der Ernennung von Herrn Marc Fielmann zum weiteren Vorstandsvorsitzenden wurde ein wichtiger Zwischenschritt im Generationswechsel des Unternehmens vollzogen. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Fielmann erhält eine Doppelspitze und stellt Weichen für die Zukunft Günther Fielmann, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär, und Marc Fielmann, Marketingvorstand, werden mit sofortiger Wirkung als gleichberechtigte Vorstandsvorsitzende die Geschicke der Fielmann Aktiengesellschaft leiten. Diese Entscheidung traf der Aufsichtsrat der Fielmann Aktiengesellschaft einstimmig in seiner Sitzung am 12. April 2018. Günther Fielmann hat die Richtlinienkompetenz, verantwortet weiterhin die Unternehmens- und Expansionsstrategie sowie die Kollektionsgestaltung des Unternehmens. Marc Fielmann ist zukünftig für die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing sowie für die operative Geschäftsführung der Fielmann AG zuständig. Prof. Dr. Mark Binz, Aufsichtsratsvorsitzender der Fielmann Aktiengesellschaft: 'Die Doppelspitze ist für Fielmann ein zukunftsweisender Schritt. Günther und Marc Fielmann kennen die Bedürfnisse von Generationen, verbinden Erfahrung mit Innovation. Über die neue Führungsstruktur kann Fielmann diesen Wettbewerbsvorteil optimal nutzen. Beide Herren werden das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen.' Die verabschiedete Struktur ist ein konsequenter weiterer Schritt in der Nachfolgeplanung von Günther Fielmann. 'Als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Ich freue mich, dass mein Sohn mehr Verantwortung übernimmt. Das Unternehmen Fielmann ist am besten in Familienhand aufgehoben. Marc und mich verbindet nicht nur unsere kundenorientierte Philosophie, sondern auch unsere Arbeitsethik', so Günther Fielmann, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär der Fielmann Aktiengesellschaft. Marc Fielmann: 'Mein Vater hat die Stigmatisierung per Kassenbrille abgeschafft, Brillenmode demokratisiert. Das ist seine historische Leistung. Mein Vater und ich werden unsere strikte Kundenorientierung - bei uns Erfolgsrezept und Familientradition zugleich - gemeinsam erhalten. Die internationale Expansion und die Digitalisierung bieten uns große Chancen. Fielmann wird die augenoptische Branche in Europa zum Vorteil für die Kunden gestalten, ohne Kompromisse bei der Qualität zu machen.' Hamburg, im April 2018 Fielmann Aktiengesellschaft Weitere Informationen Ulrike Abratis, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 040/270 76 - 457 Ulrich Brockmann, Investor Relations, Telefon: 040/270 76 - 442 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fielmann AG Weidetrasse 118a 22083 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 270 76-0 Fax: +49 (0)40 270 76-390 Internet: www.fielmann.de ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673985 12.04.2018 CET/CEST

ISIN DE0005772206

AXC0202 2018-04-12/13:22