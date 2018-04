Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe nach Geschäftsjahreszahlen von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Weiz ermutigte Anleger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie dazu, sich kein falsches Bild von dem Fotodienstleister zu machen. Während die Margenbelastung durch Zukäufe nur vorübergehend sei, dürfte sich das Geschäftsvolumen in diesem Jahr wieder leicht erholen. Er überarbeitete seine Schätzungen und sein Bewertungsmodell./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

ISIN: DE0005403901