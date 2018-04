mybet nimmt Live-Casinoangebot erfolgreich wieder auf DGAP-News: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges mybet nimmt Live-Casinoangebot erfolgreich wieder auf 12.04.2018 / 13:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. mybet nimmt Live-Casinoangebot erfolgreich wieder auf Berlin, 12. April 2018. Die mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) hat ihr Live-Casinoangebot wieder in Betrieb genommen. Im Januar 2018 war mybet ohne Vorankündigung von dem Casinospielanbieter Novomatic darüber informiert worden, dass alle von der mybet Gruppe für Kunden in Deutschland angebotene Novomatic-Casinospiele mit sofortiger Wirkung abgeschaltet würden. Da mybet zu diesem Zeitpunkt exklusiv mit einem Unternehmen der Novomatic Gruppe zusammenarbeitete, konnte mybet seinen Kunden einige Wochen keine Live-Casino-Spiele anbieten. mybet verhandelte daraufhin mit alternativen Live-Casino-Anbietern - mit Erfolg: Gemeinsam mit dem Premium-Gaming-Anbieter NetEnt Malta Ltd. konnte mybet sein Live-Casinoangebot für die deutschen Kunden wieder aufnehmen und bietet nun wieder Live-Casino-Spiele in der gewohnten hochwertigen mybet-Qualität und in neuem, ansprechenden Design an. Durch die Wiederaufnahme des Live-Casinoangebots kann die durch Novomatic erzwungene kurzfristige Abschaltung zügig wieder ausgeglichen werden. Dementsprechend schätzt das Management von mybet die wirtschaftlichen Auswirkungen der tempoären Live-Casino-Abschaltung als sehr gering ein. "Wir freuen uns, dass wir nach überraschenden Abschaltung durch unseren früheren Vertragspartner mit NetEnt schnell einen zuverlässigen Partner gefunden haben. Mit NetEnt verbindet uns bereits eine langjährige Zusammenarbeit, da wir bereits andere Spiele dieses Anbieters in unserem Programm haben. Nun binden wir zum ersten Mal auch das NetEnt Live-Casino in unser Angebot ein und können unseren Kunden damit ein Live-Casino-Angebot in noch besserer stilechter Casino-Atmosphäre zur Verfügung zu stellen", sagt Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE. mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com | www.mybet-shop.com Kontakt mybet Holding SE Investor & Public Relations Karl-Liebknecht-Straße 32 D-10178 Berlin tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail ir@mybet.com 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673935 12.04.2018

ISIN DE000A0JRU67

AXC0207 2018-04-12/13:45