Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon vor der Berichtssaison europäischer Technologiewerte auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die fundamentale Lage im Sektor dürfte im ersten Quartal trotz des volatilen Marktumfelds solide geblieben sein, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Profiteur des Chipeinsatzes in der Autoindustrie bleibe der Halbleiterkonzern Infineon für ihn ein favorisierter Wert./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

