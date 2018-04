Die Baader Bank sieht bei den Bechtle-Aktien nach der Kurskorrektur seit dem Rekordhoch eine attraktive Einstiegschance. Die Papiere des IT-Dienstleisters hatten im Januar 2018 mit 75,40 Euro eine Bestmarke erreicht. Danach begann ein Abwärtstrend, in dem der Aktienkurs Anfang April bis auf 63,65 Euro fiel. Zuletzt kostete das Papier als einer der Favoriten im moderat vorrückenden Technologie-Index TecDax 67,85 Euro. Das war ein Plus von 2,88 Prozent.

Der Kursrutsch seit Januar trage den positiven Aspekten der Kapitalmarktstory von Bechtle nicht ausreichend Rechnung, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Woller betonte dabei das starke Wachstum aus eigener Kraft, die grundsolide Bilanz sowie die Marktführerschaft Bechtles unter den unabhängigen Systemhäusern in Deutschland.

Woller rät nun zum Kauf der Papiere, nach einem "Halten"-Votum zuvor. Das Kursziel beließ er auf 74 Euro, womit die Aktien aktuell noch mehr als 6 Euro Luft nach oben haben.

Auch 2018 dürfte Bechtle seinen Marktanteil ausbauen, nachdem das Unternehmen bereits in den vergangenen Jahren den deutschen Markt für IT-Technologie vor allem dank steigender Marktanteile und in geringerem Maß durch Zukäufe hinter sich gelassen habe. Die Unternehmensziele der "Vision 2020" seien in Sicht, so Experte Woller.

Mit der Einstufung "Buy" traut die Baader Bank der Bechtle-Aktie, die der Risikokategorie 1 zugeordnet ist, eine Gesamtrendite (berechnet aus Kursanstieg und Dividende) von mehr als 10 Prozent für die kommenden 12 Monate zu./ajx/ck/stw

