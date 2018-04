Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ahrensburg (pta031/12.04.2018/14:00) - In der Sitzung des Aufsichtsrates vom 12. April 2018 wurde einstimmig die Verlängerung des Vertrages des Vorstandsvorsitzenden Herrn Gerding um weitere drei Jahre ab dem 1. Januar 2019 beschlossen.



Ahrensburg, 12. April 2018



(Ende)



Aussender: Vivanco Gruppe AG Adresse: Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Milewski Tel.: +49 4102 231-205 E-Mail: p.milewski@vivanco.de Website: www.vivanco.de



ISIN(s): DE000A1E8G88 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523534400776



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 12, 2018 08:00 ET (12:00 GMT)