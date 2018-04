Wirecard wurde 1999 gegründet. Bereits 2000 vollzog das Unternehmen den Börsengang am Frankfurter Parkett. Seitdem hat die Aktie eine regelrechte Kursrallye vollzogen - in der Zehn-Jahres-Betrachtung können sich Wirecard-Aktionäre per Saldo über einen Kursgewinn von 1019% freuen. Heute Morgen hatten Anleger positiv auf eine Prognoseerhöhung reagiert. Analyst Adam Wood von...

Den vollständigen Artikel lesen ...