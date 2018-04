Die größten BB-Biotech-Beteiligungen Celgene und Ionis haben sich in den vergangenen Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und auch die Aktie von Incyte, die zu den drei größten Position im Portfolio zählt, hat rund ein Fünftel nach einem Studienflop an Wert eingebüßt. Die Daten einer Phase-3-Studie des potenziellen Blockbusters Epacadostat in Kombination mit dem Krebsmittel Keytruda haben auch die Analysten dazu veranlasst, ihre Bewertungsmodelle für die Papiere von Incyte zu überarbeiten.

