Liebe Leser,

in Euro gerechnet heißt es in Bezug auf die 12-Monats-Performance der Aktie von Jinko Solar gerade in etwa "rote Null"! Denn die Performance der Aktie für diesen Zeitraum liegt derzeit im Bereich von -1% und damit in einer Größenordnung, die der Veränderung von einem Handelstag entsprechen kann. Jinko Solar meldete zuletzt einige Erfolge im Hinblick auf z.B. das bisher größte Photovoltaik-Projekt in der östlichen Ägäis oder Lieferung von Photovoltaik-Modulen für das größte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...