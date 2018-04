Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 184 auf 204 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Unter dem Vorstandschef Joachim Wenning sei der Rückversicherer etwas aggressiver und ambitionierter geworden, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu gehöre auch die Absicht, an der Kostenschraube zu drehen. Das Marktumfeld in der Rückversicherung habe sich aufgehellt. Das Gewinnsteigerungsziel des Dax-Konzerns bis 2020 sei ermutigend, wenn auch nicht einfach zu erreichen./ajx/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0094 2018-04-12/15:13

ISIN: DE0008430026