das fiel auf: Am Mittwoch teilte Vonovia mit, dass der Aktionär "Lansdowne Developed Markets Fund Limited" (mit Sitz in Georgetown auf den Kaimaninseln) die Beteiligung - gemessen an den Stimmrechtsanteilen - an Vonovia von 2,57% auf 0,85% verringert habe, dies per Stichtag 4. April. Hingegen habe einer weiteren Meldung (vom Dienstag) zufolge der Aktionär BlackRock, Inc. mit Sitz in Wilmington/USA den Stimmrechtsanteil an Vonovia von 7,91% auf 8,00% erhöht (Stichtag 5. April). ... (Peter Niedermeyer)

