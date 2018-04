Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück von 124 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe eine gute langfristige Erfolgsbilanz und 2017 erneut die vergleichsweise hohe Gewinnstabilität unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die moderaten Preiserhöhungen und eine "Normalisierung" der Großschadenbelastung in der Schaden-Rückversicherung sollten 2018 zu Gewinnwachstum führen. 2019 könnte das Segment Leben/Kranken für zusätzlichen Schub sorgen./ajx/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0095 2018-04-12/15:16

ISIN: DE0008402215