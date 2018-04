Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA65341L1040 Nexus Gold Corp. 12.04.2018 CA65341L2030 Nexus Gold Corp. 13.04.2018 Tausch 10:1

CA09579D2023 CO2 Gro Inc. 12.04.2018 CA12595N1050 CO2 Gro Inc. 13.04.2018 Tausch 1:1

CA1361553060 Canadian Energy Materials Corp. 12.04.2018 CA13567P1027 Canadian Energy Materials Corp. 13.04.2018 Tausch 1:1