Die Shareholder Value Beteiligungen AG lädt die Aktionäre der Gesellschaft zu der



am Mittwoch, den 23. Mai 2018, um 17.00 Uhr



in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden



ordentlichen Hauptversammlung



ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 9.448.084,39 Eur in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.



5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die WEDDING & Cie. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.



Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht



Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft die Aktionäre berechtigt, die sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Mittwoch, 16. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen ist, und für die die angemeldeten Aktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und kann per Post, Telefax oder E-Mail in deutscher oder englischer Sprache über folgende Kontaktmöglichkeiten vorgenommen werden:



Shareholder Value Beteiligungen AG c/o HV AG Jakob-Oswald-Straße 22 92289 Ursensollen Telefax: +49 (0) 9628 42707 51 E-Mail: eintrittskarte@anmeldung-hv.de



Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 16. Mai 2018. Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft wird dem Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt. Die Aktien werden durch die Anmeldung nicht gesperrt; Aktionäre können deshalb auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei über ihre Aktien verfügen.



Anträge und Wahlvorschläge



Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gem. §§ 126, 127 AktG sind an folgende Anschrift zu richten:



Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) 69 669830 16



Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse



http://www.shareholdervalue.de



veröffentlicht.



Bevollmächtigung eines Dritten



Im Aktienregister eingetragene und rechtzeitig angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.



Frankfurt am Main, im April 2018



Shareholder Value Beteiligungen AG



Der Vorstand



