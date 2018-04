Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 Index versuchte sich in den vergangenen Tagen mehrfach am Abschluss einer potenziellen Bodenbildung im Stundenchart, scheiterte aber wiederholt am Widerstand bei 6.645 Punkten. Aktuell läuft der nächste Ausbruchsversuch. Gelingt dieser auch auf Tagesschlusskursbasis?

Ein erster wichtiger Schritt wäre es, dass der Index einen Stundenschlusskurs über 6.645 Punkten markiert. In diesem Fall lassen sich die nächsten Ziele mit 6.680 Punkten (EMA 200 Stunde) und 6.720 Punkten benennen. Aus der Bodenformation wären auch Ziele von 6.900+x Punkten ableitbar, aber die letzten Wochen haben gezeigt, dass man sich erst einmal von Tag zu Tag hangeln sollte.

Rücksetzer treffen nun bei 6.645 Punkten auf Unterstützung. Ebenfalls gut unterstützt ist der Nasdaq-100 Index bei 6.560 Punkten. Bricht der Index allerdings diesen Support, könnte die jüngste Erholung wieder in sich zusammenfallen. Daher müssen die Käufer aktuell einmal mehr am Ball bleiben.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2018 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Die Spannung steigt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).