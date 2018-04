freenet AG: freenet AG verlängert Vertrag von CEO Christoph Vilanek um fünf Jahre und erweitert den Vorstand DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Sonstiges freenet AG: freenet AG verlängert Vertrag von CEO Christoph Vilanek um fünf Jahre und erweitert den Vorstand 12.04.2018 / 17:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. freenet AG verlängert Vertrag von CEO Christoph Vilanek um fünf Jahre und erweitert den Vorstand Büdelsdorf, 12. April 2018 - Der Aufsichtsrat der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat den Vorstandsvertrag von Christoph Vilanek um fünf Jahre bis zum 31.12.2023 verlängert. Darüber hinaus werden Antonius Fromme und Rickmann von Platen zum 1. Juni 2018 neu in den Vorstand berufen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof. Dr. Thoma kommentiert diese Entscheidung mit den Worten: "Christoph Vilanek hat die Leitung des Unternehmens 2009 in einer herausfordernden Situation übernommen, die freenet Group neu aufgestellt und mit dem Einstieg in das TV-Geschäft strategisch für die Zukunft gut positioniert. Er genießt das Vertrauen der Investoren, des Aufsichtsrates sowie der Mitarbeiter, und entsprechend bin ich sehr glücklich, dass Christoph Vilanek für weitere fünf Jahre die Zukunft der freenet AG gestalten wird." Christoph Vilanek äußert sich zu seiner Vertragsverlängerung wie folgt: "Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrates und bin hoch motiviert, gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen den Weg der freenet AG weiter erfolgreich zu gestalten. Auch nach fast zehn Jahren erfülle ich meine Aufgaben in diesem Unternehmen mit viel Freude und großem Enthusiasmus." Des Weiteren beschloss der Aufsichtsrat die Erweiterung des Vorstands der freenet AG um einen Vorstand "Customer Experience", Herrn Antonius Fromme und um einen Vorstand "Partnermanagement", Herrn Rickmann von Platen. Antonius Fromme ist seit 2001 im Unternehmen. Er verantwortet zukünftig die direkten Kundenaktivitäten im Kerngeschäft Mobilfunk sowie alle On- und Offline-Marketing-Aktivitäten. In seiner Funktion kümmert er sich darüber hinaus um die Digitalisierung aller Kundeninteraktionen und -transaktionen. Rickmann von Platen arbeitet bereits seit 1999 im Unternehmen und verantwortet in seiner neuen Funktion sowohl die Beziehungen zu allen großen Partnern der Gesellschaft, unter anderem den Netzbetreibern und Hardware-Lieferanten, als auch den großen Vertriebspartnern wie Media Saturn und dem Fachhandel. Beide neuen Mitglieder des Vorstands wurden mit Wirkung zum 1. Juni 2018 für die Dauer von jeweils drei Jahren bestellt. Investor Relations Kontakt: freenet Aktiengesellschaft Investor Relations Deelbögenkamp 4c 22297 Hamburg Tel.: 040 / 513 06 778 Fax: 040 / 513 06 970 E-Mail: ir@freenet.ag www.freenet-group.de 12.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674201 12.04.2018

