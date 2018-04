Tagesausblick für 13.4.: DAX schleicht weiter aufwärts. US-Banken und VW im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

US-Präsident Donald Trump hält die Märkte derzeit in Atem. Nach dem Tweet von gestern gab es heute wieder sanftere Töne. Per Tweet erklärte Trump, er habe nie einen genauen Zeitpunkt für einen Raketenangriff auf syrische Stellungen genannt. Die Marktteilnehmer reagierten erleichtert. Die meisten Aktienbarometer konnten daraufhin zulegen. Der Rückgang des Euro gegenüber dem US-Dollar stimulierte die hiesigen Titel zusätzlich. So konnte der DAX die meisten europäischen Aktienbarometer sogar hinter sich lassen. Bei den Branchenindizes fiel erneut der EUROSTOXX 50 Banks auf.

Der Anleihemarkt präsentierte sich derweil wenig verändert. Gold und Öl gaben einen Teil ihrer jüngsten Gewinne heute wieder ab.

Morgen startet die US-Bilanzsaison.

Trader und Anleger aufgepasst.

Unternehmen im Fokus

Bechtle und RWE profitierten von positiven Analystenkommentaren. Nach dem jüngsten Kurseinbruch zeigten sich heute vor allem Halbleiterunternehmen wieder relativ stark. Aixtron gelang der Ausbruch über EUR 16. AMD, Infineon und Nvidia bügelten die Vorwochenverluste inzwischen wieder aus. GEA Group gab vorläufige Zahlen für das erste Geschäftsquartal bekannt. Demnach musste der Anlagenbauer einen Gewinneinbruch hinnehmen. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursabschlag. Pumas Umsatz und Gewinn sprinten derweil weiter aufwärts und ziehen den Aktienkurs deutlich nach oben. Wirecard hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben, was bei Anlegern auf eine positive Resonanz traf.

Morgen werden US-Finanzhäuser die Bilanzsaison für das erste Quartal einläuten. Dabei werden unter anderem Citigroup, JP Morgan und Wells Fargo Zahlen veröffentlichen. Zudem gibt Rocket Internet Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekannt. Covestro lädt zur Hauptversammlung. Fraport meldet Verkehrszahlen für März und VW wird in einer Pressekonferenz die Beschlüsse der Aufsichtsratssitzung präsentieren.

Wichtige Termine

China - Außenhandel, März

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex März

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.460/12.590 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.150/12.280 Punkte

Dem DAX setzte den Aufwärtstrend heute fort und testete die Widerstandsmarke bei 12.460 Punkten. Gelingt der Ausbruch ergibt sich aus technischer Sicht weiteres Potenzial bis 12.590 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 12.150 und 12.280 Punkten. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Range Oberwasser bekommen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.02.2018 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.04.2012 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

