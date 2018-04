Was passiert mit älteren Windkraftanlagen, wenn sie vom Markt genommen werden? Die Zahl alter Rotorblätter wird deutlich steigen. Aber nicht alle können ins Ausland verscherbelt werden.

Ausgediente und ausrangierte Windkraftanlagen geraten in Deutschland zunehmend ins Blickfeld. In den nächsten Jahren wird ihre Zahl wohl stark steigen. Nicht alle von ihnen können in andere Länder weiterverkauft werden. Es gibt Recycling-Ideen. Der Markt ist bislang überschaubar - noch.

Die Bremer Firma Neocomp zum Beispiel schreddert ausrangierte Rotorblätter in einer Anlage und vermischt sie danach mit Reststoffen aus der Papierherstellung, wie Geschäftsführer Hans-Dieter Wilcken erläutert. Das Ganze werde an Zementwerke verkauft, die das Gemisch nutzen. Glasanteile der geschredderten Rotorblätter seien im Zement enthalten. "Die Nachfrage ist so hoch, dass wir mehr produzieren könnten", sagt Wilcken über die Marktlage des seit 2015 bestehenden Unternehmens. Zur Zeit werde hauptsächlich mit einem Zementwerk aus Schleswig-Holstein zusammengearbeitet.

Die ausrangierten Rotorblätter bezieht die Firma über Ausschreibungen von Windkraftanlagenbetreibern aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland wie Dänemark. Zudem nutzt die Firma Produktionsreste, die bei der Herstellung und Verarbeitung von glasfaserverstärkten Kunststoffen und damit auch bei der Herstellung von Rotorblättern anfallen. Die Produktionsreste machen den überwiegenden Anteil des Materials aus, weil es bislang noch nicht genügend Rückläufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...