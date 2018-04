Liebe Leser,

Milliennial Lithium war am 10. April gleich um 15 % nach oben marschiert. Wie auch an dieser Stelle bereits angekündigt, befindet sich der Wert ohnehin in einem erstklassigen charttechnischen Aufwärtstrend. Diese Entwicklung ist lediglich etwas aus dem Fokus geraten, da die Aktie ausgehend von etwa 3 Euro zuvor deutlich verloren hatte. Übergeordnet jedoch steigen die Kurse an. Im vergangenen halben Jahr ist es insgesamt um etwa gut 32 % nach oben gegangen. Vorsicht ist natürlich ... (Frank Holbaum)

