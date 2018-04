Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach der Bestätigung der Wechsel im Top-Management des Autobauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Alles in allem seien die Veränderungen positiv, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis sich diese in den Finanzkennziffern des Automobilkonzerns niederschlügen, dürfte es jedoch noch einige Jahre dauern./bek/he

Datum der Analyse: 12.04.2018

ISIN DE0007664039

AXC0371 2018-04-12/22:02