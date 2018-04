Der Volkswagen-Konzern will seine Sparte mit schweren Nutzfahrzeugen börsenfähig machen. Das Geschäft mit den Lkw- und Busmarken MAN, Scania (Scania AB (B)) und der brasilianischen VW (Volkswagen (VW) vz)-Nutzfahrzeugtochter soll zunächst in eine deutsche AG und danach in eine europäische Aktiengesellschaft (SE) umgewandelt werden, wie der...

Den vollständigen Artikel lesen ...