IFA Hotel & Touristik AG: Voraussichtliches Konzernergebnis 2017 beträgt EUR 49,6 Mio. DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis IFA Hotel & Touristik AG: Voraussichtliches Konzernergebnis 2017 beträgt EUR 49,6 Mio. 12.04.2018 / 22:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Konzernjahresgewinn (nach Steuern) für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 des Konzerns der IFA Hotel & Touristik AG beträgt voraussichtlich EUR 49,6 Mio. (2016: EUR 19,2 Mio.). Die Steigerung des Ergebnisses durch den außerordentlichen Ertrag aus den veröffentlichten Verkäufen von Hotelgesellschaften auf den Kanarischen Inseln in Höhe von EUR 64,2 Mio. wird teilweise kompensiert durch folgende außerordentliche Aufwendungen, die im Rahmen der aktuellen Jahresabschlussaufstellung und -prüfung zu berücksichtigen sind: (i) ein außerordentlicher Steueraufwand in Höhe von EUR 6,4 Mio. sowie (ii) Sondereffekte im Zusammenhang mit Wertminderungen auf die bisher betriebene Hotelanlage in der Dominikanischen Republik, die in Folge des dortigen Hotelbauprojekts erforderlich sind, sowie Rückstellungen für dieses Hotelbauprojekt in Höhe von rd. EUR 20,5 Mio. Die Entscheidung, die Bauarbeiten der neuen Hotelanlage weiter zu beschleunigen, wurde im März 2018 aus technischen und ökonomischen Gründen getroffen. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung kam der Vorstand infolge dieser Entscheidung nunmehr zur Einschätzung, dass nach den Rechnungslegungsvorschriften diesem Umstand bereits für das Geschäftsjahr 2017 mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Vermögensgegenstände Rechnung zu tragen ist, obwohl die technische Durchführung der Maßnahmen erst im Laufe der Jahre 2018 und 2019 erfolgen wird. Aktuell wird der Hotelbetrieb in der Dominikanischen Republik an den Bau der neuen Hotelanlage angepasst. Duisburg, 12. April 2018 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.ifahotels.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674281 12.04.2018 CET/CEST

