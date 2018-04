Die Westmächte suchen weiter nach Beweisen für den angeblichen Giftgas-Einsatz in Syrien. Der Verlegung von US-Kriegsschiffen ins östliche Mittelmeer steht offenbar nicht im Zusammenhang mit einer Syrien-Intervention. Sie wird routinemäßig vorgenommen.

Ein Militäreinsatz westlicher Länder in Syrien ist trotz anhaltend massiver Drohungen noch keine beschlossene Sache. Für die USA erklärte das Weiße Haus am Donnerstag (Ortszeit), eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. US-Präsident Donald Trump war zuvor mit seinen Sicherheitsberatern zusammengekommen. Sprecherin Sarah Sanders erklärte: "Wir werten weiter Geheimdiensterkentnisse aus und sind in engen Abstimmungen mit unseren Partnern und Alliierten." Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) sind auf dem Weg nach Syrien. Sie sollen dort ab Samstag mit Untersuchungen eines angeblichen Giftgaseinsatzes beginnen. Frankreich hat nach Macrons Worten Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen seitens der syrischen Regierung. In Washington sagte US-Verteidigungsminister James Mattis, ...

