Düsseldorf (ots) - David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, hat noch nie ein Formel-1-Rennen live gesehen. Trotzdem möchte der 16-Jährige irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters treten. An diesem Wochenende startet er in Oschersleben in die Formel-4-Meisterschaft. "Ich will das Beste rausholen und vorne mitfahren", sagte er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Derzeit bereitet David Schumacher sich an der Neusser Privatschule auf seinen Realschulabschluss vor. Sein Lieblingsfach: Mathe.



