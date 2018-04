Von Rihannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)--Die Führungsebene der australischen Hochtief-Tochter Cimic sieht eine hohe Nachfrage in den Bereichen Infrastruktur und Bergbau. Die positiven wirtschaftlichen Aussichten Australiens sorgten für eine gute Nachfrage nach Infrastrukturprojekten, sagte Executive Chairman Marcelino Fernandez Verdes laut Redemanuskript auf der Hauptversammlung des Unternehmens. Auch das Wachstum außerhalb Australiens sei positiv, insbesondere was die Transport-Infrastruktur in Asien angehe.

"Unser Bergbaugeschäft sieht ebenfalls ein starkes Wachstum", fügte CEO Michael Wright hinzu. "Australiens Exportvolumina wichtiger Rohstoffe werden den Erwartungen zufolge weiter steigen", fügte er hinzu.

